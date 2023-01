Il ricordo della Shoa, gli studenti formano un’orchestra e un coro

A San Casciano in val di Pesa la Giornata della Memoria è un viaggio in musica che volerà sulle note diffuse dagli studenti del Comprensivo “Il Principe” nell’ambito di un progetto curato da Paola Malacarne, presidente della Commissione Pari opportunità di San Casciano in collaborazione con l’attrice e regista Tiziana Giuliani. Gli studenti del Comprensivo, guidati e accompagnati dai loro insegnanti, hanno costituito un gruppo musicale che trae ispirazione dall’orchestra di Auschwitz che si esibirà al Teatro Niccolini il 3 e il 5 febbraio e un coro con le bambine e i bambini delle primarie che suoneranno e intoneranno il canto delle ninne nanne di Ilse Weber nelle scuole di Mercatale e Cerbaia e nell’auditorium di ChiantiBanca il 27 gennaio. Le iniziative si inseriscono nel programma di eventi confezionato dal Comune e dal Comprensivo in occasione della Settimana della Memoria.

Gli alunni e le alunne e i docenti, attraverso un laboratorio musicale e un laboratorio teatrale, sono stati accompagnati alla scoperta del valore che la musica, realizzata da alcune donne, ha avuto nei luoghi della Shoah, quella musica che è stata fondamentale per sopravvivere. Il lavoro di Paola Malacarne, ideatrice e coordinatrice del progetto, ha realizzato due percorsi educativi con l’obiettivo di educare e trasmettere la memoria e il tema della musica come motivo di salvezza. Da un lato gli studenti sono stati coinvolti nell’esecuzione de Il canto delle ninne nanne di Ilse Weber. Il coro degli alunni e delle alunne della scuola primaria si esibiranno in “Melodie in concerto”, a cura del maestro Stefano Cencetti e della professoressa Laura Gallenga. Altra iniziativa del progetto è il reading costituito da alcuni brani, tratti dal libro di Fania Fénelon ed altre antologie, che vede protagonisti le e gli studenti della scuola secondaria di primo grado. L’evento Ad Auschwitz c’era un’orchestra è a cura di Tiziana Giuliani, i canti e le musiche strumentali sono curate dai docenti di musica. L’iniziativa mette in campo il Coro dei docenti e delle docenti, diretto dal maestro Stefano Cencetti.

“E’ nostro compito – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - continuare a diffondere e promuovere soprattutto tra le nuove generazioni il ricordo di una delle pagine più buie e dolorose della nostra storia perché una simile barbarie non accada più, celebrare la memoria insieme alle allieve e agli allievi è l’occasione per ribadire i diritti di uguaglianza e dignità della persona, indipendentemente dalla sua origine culturale e linguistica, valori fondanti della Costituzione Italiana”.

MEMORIA IN MUSICA

L’evento Il canto delle ninne nanne di Ilse Weber si terrà il 27 gennaio alle ore 9 negli spazi dell’Auditorium di ChiantiBanca e nei plessi della scuola primaria di Cerbaia e Mercatale,

L’iniziativa Ad Auschwitz c’era un’orchestra è prevista al Teatro Niccolini il 3 febbraio (matinée) e 5 febbraio aperta alla cittadinanza.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO