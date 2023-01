Incidente tra due tir in Fi-Pi-Li a Empoli, traffico bloccato: 5 km di coda

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Fi-Pi-Li all'altezza dell'uscita Empoli centro, in direzione mare. Coinvolti in un tamponamento due mezzi pesanti, intorno alle 17.30. Sul posto stanno intervenendo la polizia stradale, i vigili del fuoco di Empoli e i sanitari del 118: nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in maniera grave. Lo scontro, tra un tir e una bisarca, ha provocato lo spostamento di un'auto trasportata da quest'ultimo mezzo, rimasta in bilico. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

L'incidente, avvenuto al km 27.3, ha provocato rallentamenti alla circolazione. Segnalate alle 18.30 code per 5 km a partire da Empoli est, in direzione Pisa.