Basket a Livorno, la Nazionale italiana al Modigliani Forum

Livorno città del basket. Almeno per una sera, quella del 23 febbraio. Al Modigliani Forum sbarca la nazionale italiana di pallacanestro, allenata da Gianmarco Pozzecco. Il 23 febbraio si gioca Italia-Ucraina, la sfida sarà proprio in terra toscana ed è stata scelta Livorno come sede della gara.

Nelle stesse ore nella Piscina Camalich poco sarà al lavoro la nazionale italiana di nuoto col gruppo dei mististi.

"Ora è ufficiale a distanza di trent'anni la nostra città torna ad ospitare la Nazionale Italiana di basket. Contemporaneamente la Nazionale Italiana di Nuoto è al lavoro nella nostra Piscina Camalich. Questo nell'ottica di una struttura che sta sempre diventando più un punto di riferimento per l'attività nazionale. Dietro tutto questo, sia per il Modigliani Forum che per le piscine, c’è un lavoro puntuale di investimenti, interventi, riqualificazione e rilancio delle strutture sportive livornesi" ha scritto il sindaco Luca Salvetti su Facebook.