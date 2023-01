La Montespertoli che salvò gli ebrei, evento in presenza e online

“Gli ebrei di Trecento” è il titolo della conferenza di domenica dove si ricorderà la storia di una famiglia di ebrei che fu protetta e salvata dalle persecuzioni nazifasciste grazie all’aiuto della popolazione locale. La conferenza, organizzata dal Comune di Montespertoli in occasione delle commemorazioni per il Giorno della Memoria 2023 è parte del ciclo di studi sulla presenza ebraica a Montespertoli “La Montespertoli che salvò gli ebrei” iniziate nel 2021.

Domenica pomeriggio, alle ore 18, nel Palazzo Comunale, sarà raccontata la storia della famiglia Weiss-Manni-Ballio, i cui eredi sono tutt’ora presenti nella frazione montespertolese di Trecento e che vanta tra i propri parenti perfino don Lorenzo Milani.

Alla conferenza parteciperanno il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini; il Cav. Gabriele Boccaccini, professore di Second Temple Judaism and Christian Origins presso la University of Michigan (Stati Uniti) e promotore del ciclo di conferenze insieme all’Amministrazione; il prof. Giulio Ballio, testimone degli avvenimenti, rettore del Politecnico di Milano dal 2002 al 2010; il prof. Massimo Livi Bacci, testimone di parte degli avvenimenti, ex senatore della Repubblica italiana e professore di Demografia presso l’Università degli Studi di Firenze. Alla conferenza parteciperà anche la professoressa di Storia ebraica Shulamit Furstenberg-Levi, in rappresentanza della Comunità ebraica di Firenze.

L’evento sarà anche trasmesso sul canale YouTube del Comune di Montespertoli e si terrà domenica 29 gennaio 2023 alle ore 18:00 presso la Sala del Consiglio Comunale, nel palazzo comunale situato in piazza del Popolo 1.

Si ricorda, infine, che presso il Centro culturale “Le Corti” in via Sonnino 1 è allestita una mostra permanente sulla Shoah composta da pannelli informativi prodotti dallo Yad Vashem, l’Ente nazionale per la memoria della Shoah di Gerusalemme (Israele).

