Non solo Taste, gli eventi 'off' a Firenze

Degustazioni, masterclass, cene e persino una mostra d'arte: è un carnet di appuntamenti in città piuttosto eterogeneo, quello allestito per i giorni del Taste (4-6 febbraio), il salone delle eccellenze enogastronomiche organizzato da Pitti Immagine alla Fortezza da Basso. Come ogni anno, in contemporanea alla kermesse è stato allestito un calendario di appuntamenti “Fuori di Taste” che coinvolgono ristoranti, bar e luoghi della socialità fiorentina. Ecco quindi, suddivisi per giornata, gli eventi da non perdere.

Venerdì 3 febbraio

Per Fuori di Taste 2023 l’Harry’s Bar Firenze è protagonista della “vigilia” del salone: da un lato l’Harry’s Bar The Garden (la “dependance” presso il Grand Hotel Sina Villa Medici) ospita la mostra “Artender” inaugurata il 1 febbraio e curata da Federico S. Bellanca col supporto di Italicus – il mondo del bar e della mixology visto con gli occhi di giovani artisti multidisciplinari, raccontato attraverso pittura, fotografia, grafica, fumetto ed NFT – alle 18 l’Harry’s Bar sul lungarno Vespucci ospita la masterclass di presentazione di Maite, distilleria libera di Marina di Carrara, con il gin “Spiaggia Lunga” e la vodka “Statuaria”, distillata nel marmo bianco di Carrara. Debutto inoltre per il gin “Fiamma”.

Sabato 4 febbraio

Alle 18 l’Harry’s Bar sul lungarno Vespucci vedrà il lancio delle praline Fabrika Cioccolato Asiago, gioielli artigianali di gusto ripieni di ingredienti fuori dal comune: i cioccolatini hanno un dolce ripieno di formaggio Asiago, speck, miele, distillati come il Kranebet ed altre eccellenze dell’Altopiano di Asiago. In abbinamento, per l’occasione, il gi “52 Mule Road” espressione delle prealpi vicentine. La sera, invece, l’Aceto Balsamico di Modena è protagonista di una cena con i piatti dello chef Giuseppe Papallo (Architettura del Cibo), un viaggio di sapore alla scoperta dell’oro nero di Modena con una delle più importanti aziende storiche, l’Acetaia del Duca.

Domenica 5 febbraio

Alle 18 una nuova masterclass all’Harry’s Bar, per Fuori di Taste 2023: il Re dei Re, pluripremiato liquorificio livornese di Fabio e Piercristian Elettrico celebra il passaggio a distilleria presentando la sua gamma (Bitter Amaranto, Elektro Gin, Amarangela, Peach Brandy e Amarea): un rebranding che conclude l’anno del decennale. Alle 20,30 invece l’Insolita Trattoria ospita una cena all’insegna delle variazioni sul tema della pasta, un viaggio culinario che mette a confronto la cucina dello chef Lorenzo Romano, la pasta del pastificio artigianale di Gragnano 28Pastai – la prima pasta certificata con la blockchain - e i pomodori dei Sapori di Corbara.

Lunedì 6 febbraio

Ultimo appuntamento con le masterclass di Fuori di Taste 2023: all’Harry’s Bar The Garden (via Il Prato 42) in scena alle 18 la presentazione del gin e del bitter dell’azienda di Castagneto Carducci “Gin’s Tuscany” di Gabriele Vallebona e Riccardo Ceccanti: due prodotti dalla spiccata identità territoriale, legata ai profumi e ai sapori del bolgherese. Dalle 18,30 la Vetreria (via del Proconsolo) ospita la preview della seconda edizione di Tavola Latina, il format cultural-gastronomico che unisce Firenze al Sud America. Cocktail con i prodotti Dovel accompagnati dal finger food degli chef Salvo Pellegriti e Francys Salazar.

Fonte: Ufficio Stampa