Passa con il rosso, investe un ciclista e non si ferma: arrestato a Pontedera

Passa con il semaforo rosso e investe una persona che si trovava in bicicletta, proseguendo la marcia senza prestare soccorso fino all'arrivo della polizia e all'arresto. È successo ieri sera a Pontedera dove la squadra volanti del commissariato, insieme ad una pattuglia della Polstrada di Pisa, ha arrestato un uomo di 36 anni, albanese residente in città. Secondo quanto ricostruito l'uomo, intorno alle 19.45, avrebbe oltrepassato il semaforo rosso di viale Italia proseguendo a zig zag in direzione del Ponte Napoleonico. Qui avrebbe travolto un uomo che si trovava in bicicletta, che proveniva nel senso opposto di marcia lungo la pista ciclabile. Un urto violento, che ha provocato la caduta del ciclista a terra, soccorso e al momento in prognosi riservata presso l'ospedale Cisanello di Pisa.

Dopo l'investimento il 36enne è stato fermato da una volante del Commissariato, partita nell'immediato per rintracciarlo, in una piazza vicina. Trovato in forte stato di alterazione, dovuta all'assuzione di alcol, gli agenti hanno constatato danni sulla parte anteriore dei veicolo, sottoposto a sequestro, e la mancanza dello specchietto retrovisore lato guida rinvenuto poi nel luogo dell'incidente. La persona, in possesso di patente di guida albanese non convertita, ha rifiutato di sottoporsi all'etilometro e agli accertamenti sanitari. Accompagnato in commissariato, dopo aver opposto resistenza con calci e gomitate, il pm di turno ha disposto il trattenimento dell'uomo per i reati di lesioni gravissime, omissione di soccorso, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull'abuso di sostanze alcoliche e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il 36enne è stato trasferito agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.