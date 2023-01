Polizia municipale Unione Mugello, nel 2022 oltre 14.300 segnalazioni e interventi

Festeggiato oggi il 10° anniversario della Polizia Municipale Unione Mugello, la struttura unica costituita da 7 Comuni (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio), che copre con il proprio servizio oltre 855 kmq con una popolazione di 59.269 abitanti.

Appuntamento a Borgo San Lorenzo dove dopo la Santa Messa per festeggiare San Sebastiano, Patrono del corpo di Polizia Locale, officiata da Don Luciano Marchetti, si è svolta, nelle sale di Villa Pecori Giraldi, la cerimonia per il passaggio di consegna del Comando della Struttura Unica, che è ricoperto a rotazione dai comandanti dei Distretti, che è passato dal Comandante di Vicchio e Dicomano Luca Poggiali, al Comandante di Barberino di Mugello Paolo Baldini, accanto a loro il Comandante del Distretto di Borgo San Lorenzo-Marradi-Palazzuolo sul Senio Marco Bambi e quello del Distretto di Scarperia e San Piero Stefano Baldini.

Presenti alla cerimonia, oltre al personale dei distretti, il presidente dell'Unione dei Comuni e sindaco di Dicomano Stefano Passiatore, Sindaci, Vicesindaca e Assessori dei Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Vaglia, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, tra cui Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali; delle Associazioni del territorio (Misericordie, Gruppo Alpini, Carabinieri in Congedo), oltre ai rappresentanti della Polizia Municipale dei comuni limitrofi ed esponenti di categorie economiche e realtà del territorio.

“Ringrazio i Comandanti e tutto il personale della Polizia Municipale per il lavoro svolto – afferma il Presidente dell’Unione dei Comuni Stefano Passiatore -. Sono stati 10 anni importanti, abbiamo affrontato sfide e difficoltà fino al 2019 inimmaginabili. Oggi ci ritroviamo dopo gli anni del Covid con nuove prospettive e nuovi traguardi da raggiungere. Il nostro obiettivo è fare un ulteriore passo in avanti per arrivare a sentirci ancora di più un corpo unico di Polizia Municipale del Mugello e come tale operare e lavorare”.

Prima del passaggio di consegne, rappresentato simbolicamente con lo stemma del Pegaso (stemma della Polizia municipale in Toscana), il comandante uscente Luca Poggiali ha illustrato il bilancio 2022:

13.651 sanzioni elevate di cui 645 per eccesso di velocità, 64 per mancanza di assicurazione, 421 per omessa revisione, 7 per guida in stato di ebrezza, 72 per mancato uso delle cinture, 74 per uso di cellulare alla guida. In totale sono stati decurtati 3.795 punti.

I veicoli controllati sono stati 7.964, 60 quelli sequestrati, 14 i sottoposti a fermo, 287 sospesi dalla circolazione, 35 le patenti ritirate o sospese.

Gli incidenti stradali su cui la Polizia Municipale ha effettuato rilievi sono stati 274, 156 quelli con feriti.

Per il settore Polizia Urbana e Amministrativa gli accertamenti di violazione sono stati 22 extra codice della strada e 58 per tutela ambientale.

In materia edilizia i controlli nei cantieri sono stati 53, con 42 violazioni accertate di cui 14 penali.

Per la Polizia Giudiziaria i reati accertati sono stati 73 con un sequestro.

Da un punto di vista dell’amministrazione ordinaria la Sala Operativa ha gestito tra gli altri 14.324 tra segnalazioni e interventi, 25 denunce di infortuni, 3.108 informative anagrafiche, 824 ordinanze sulla viabilità.

La Polizia Municipale della Struttura Unica del Mugello collabora abitualmente con tutte le altre Forze dell’Ordine per la gestione di eventi, controlli, interventi e attività, oltre che con le Associazioni del Terzo Settore.

“Nel 2023 – afferma il Comandante del Distretto di Vicchio Luca Poggiali - la Polizia dell’Unione dei Comuni del Mugello compie 10 anni, anni di sfide da affrontare anche difficili, penso al 2020 e a quello che è venuto dopo. Il 2022, che ho avuto l’onore di vivere da comandante della struttura, è stato l’anno di passaggio che ci ha visto tornare agli standard operativi e di controllo pre-pandemia. Stiamo progettando una ripresa completa delle attività ordinarie con una forte propensione a un ammodernamento delle strutture, delle strumentazioni, oltre al rinnovamento della pianta organica con l’assunzione di nuovo personale. In sinergia con l’Amministrazione dell’Unione operiamo e lavoriamo per creare sempre più unità nelle nostre comunità”.

“Sono onorato di assumere il comando della struttura di Polizia Municipale del Mugello – afferma il Comandante del Distretto di Barberino di Mugello Paolo Baldini -, una struttura che in 10 anni ha saputo crescere, sia da un punto di vista strutturale e tecnologico, che per organizzazione, efficacia ed efficienza. Tutto ciò grazie ai colleghi Comandanti che mi hanno preceduto infondendo a tutto il personale il senso di appartenenza e moduli operativi sempre più uniformi. Grazie quindi a loro e grazie a tutto il personale che ha trasformato il tutto in servizi di qualità per i cittadini. Proprio sul rapporto PM – cittadino che vorrei impostare l’attività del 2023, con lo scopo di garantire una maggiore presenza sul territorio. Auguro buon lavoro ai 7 agenti assunti negli scorsi mesi che con oggi entrano pubblicamente a far parte della Struttura Unica di Polizia Municipale del Mugello”.

Per quanto riguarda i dati che caratterizzano la struttura, la PM del Mugello può contare su:

4 Ufficiali con P.O., 4 Ufficiali Coordinatori, 11 Assistenti Scelti, 7 Assistenti, 8 Agenti Scelti, 5 Agenti e 1 Ausiliario; impiegati 365 giorni l’anno su 2 turni giornalieri per un totale di 13 ore al giorno, senza contare gli oltre 60’ servizi serali e notturni effettuati nel 2022;

22 mezzi tra veicoli 4x4; auto, moto e bici;

5 autovelox, 2 telelaser, 4 etilometri, 11 pretest alcolemici, 1 scanner per analisi documentali, 2 telecamere OCR fisse e 2 veicolari, 4 telecamere ambientali, 17 body-cam, 4 top crash per rilievi digitali incidenti stradali e 1 drone;

sistema di videosorveglianza territoriale integrato che può contare su 24 postazioni per un totale di 38 telecamere, ubicate sulle principali arterie in ingresso e uscita dai paesi, che controllano mediamente circa 189.500 transiti al giorno.

Fonte: Unione Montana dei Comuni del Mugello - Ufficio stampa