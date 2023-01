Polizia seda liti a Pisa, uomo investito in auto dalla convivente

Lite tra ospite e proprietari di una struttura ricettiva di zona San Marco a Pisa. Ieri sono intervenute le volanti della questura per riportare la calma. Pare che la ospite fosse rimasta indietro con i pagamenti. Durante il controllo è stata verificata la presenza di armi da caccia detenute irregolarmente nonostante fossero state acquisite legalmente per eredità. Per questo sono state ritirate in via cautelare, anche alla luce della lite.

Altra lite, nella notte, sedata a Porta a Mare tra due conviventi, un 41enne nordafricano e una 51enne pisana. L'uomo è finito al pronto soccorso dopo aver lasciato la casa in bici per sbollire la rabbia. L'uomo ha affermato che la donna lo avrebbe seguito con la sua auto fino a via del Chiassatello e l'avrebbe colpito in retromarcia. L'uomo è rimasto sotto la ruota del mezzo e la donna sarebbe fuggita. L'uomo potrà sporgere denuncia per lesioni personali.