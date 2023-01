Ruba in un negozio, in casa gli trovano oltre 200 cosmetici: arrestato

Lo hanno arrestato per furto aggravato e hanno anche ritrovato numerosi cosmetici frutto di colpi precedenti. A Firenze in manette è finito un 40enne di origini georgiane, la polizia di Rifredi-Peretola è entrata in azionale la mattina del 25 gennaio.

I poliziotti stavano effettuando un servizio in zona Porta al Prato, quando la loro attenzione è stata catturata da un uomo di mezza età, già noto, con al seguito una borsa in stile shopper, che hanno sospettato essere schermata e utilizzata appositamente per eludere i sistemi antitaccheggio dei negozi.

Senza dare nell’occhio gli agenti hanno seguito il 40enne fino ad un noto supermercato in zona Scandicci. Lo hanno visto entrare e, poco dopo, uscire frettolosamente senza pagare nulla. C'era però un particolare importante: la borsa che all’entrata sembrava essere vuota, all’uscita era piena e coperta con un panno all’estremità.

Il 40enne è stato subito fermato ed identificato e, dopo vari accertamenti, i sospetti dei poliziotti hanno trovato fondamento, infatti la borsa risultava essere schermata. All'interno aveva ben 38 confezioni di vari cosmetici appena rubati dal negozio per un valore commerciale di oltre 400 euro.

I poliziotti si sono recati nella dimora dell’uomo per approfondire i controlli. In quel caso hanno notato due uomini, entrambi di origini georgiane rispettivamente di 37 e 39 anni, uscire dal portone dello stesso edificio con al seguito due grandi trolley. I due hanno messo le valigie all’interno dell’automobile abitualmente in uso al 40enne. All’interno sono stati trovati 237 prodotti tra cosmetici, liquori e altro. Dentro l’appartamento è stata trovata un busta contenete altri 12 confezioni di prodotti, quasi tutte creme per il viso. Tutta la refurtiva è stata sequestrata ed i tre sono stati denunciati per ricettazione in concorso.

Sulla provenienza di quello sembrerebbe essere il bottino di più furti, sono ancora in corso le indagini. La polizia ha accertato un altro colpo che ha avuto luogo in un noto supermercato in via del Gignoro, il 23 gennaio, e che ha visto protagonisti due dei tre uomini: il 40enne, ieri finito in manette e il 37enne trovato, nell’occasione, in possesso di oltre 300 euro di merce rubata sul quale sono in corso accertamenti.