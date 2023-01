Spaccio a Pisa per anni con milioni di euro di traffico: l'operazione Black Mamba

Grande operazione antidroga nella provincia di Pisa, i carabinieri hanno portato a termine l'operazione Black Mamba con il Norm di Pontedera. La rete di spaccio prendeva luogo principalmente a Pisa. Da febbraio a ottobre 2022 sono state disposte intercettazioni telefoniche dall'autorità giudiziaria verso alcuni soggetti coinvolti: circa 29mila conversazioni anche in arabo e altre lingue straniere sono state riprese e tradotte.

Dal centro alle periferie di Pisa è stata localizzata la rete di spacciatori, perlopiù nordafricani. Quasi 50 acquirenti di droga sono stati ripresi nelle loro discussioni, inquadrando precisamente i periodi, le quantità e il prezzo di acquisto delle sostanze.

Gli acquirenti erano tra i 200 e i 250 al giorno e in alcuni casi hanno dichiarato di rifornirsi proprio da questi spacciatori da 3-4 anni con cadenza quotidiana. Per alcuni indagati lo spaccio sarebbe in essere dal 2018. In sintesi ecco i tipi e le quantità di droga acquistate

1. cocaina, oltre 12.000 dosi cedute per un peso complessivo di circa 10 chilogrammi per un controvalore di circa 750mila euro

2. eroina, circa 7.000 dosi cedute per un peso complessivo di oltre 14 chilogrammi per un controvalore di circa 600mila euro;

3. hashish e marijuana, oltre 300 dosi cedute per un peso complessivo di oltre 1 chilogrammo per un controvalore di circa 6mila euro;

4. metadone, circa 10 dosi cedute per un controvalore di circa mille euro.

Al termine sono stati emessi avvisi di garanzia verso 18 stranieri per spaccio continuato in concorso, 3 acquirenti invece sono indagati per favoreggiamento per le false dichiarazioni ai carabinieri di Pontedera.

La mattina di martedì 24 Gennaio i carabinieri di Pontedera, coadiuvati da militari della Compagnia di Pisa e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, hanno effettuato una serie di perquisizioni locali e personali presso diversi obbiettivi ubicati nel capoluogo pisano, anche al fine di notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Nel corso delle operazioni sono stati individuati e sequestrati alcuni elementi probatori, ovvero: diverse utenze già oggetto d’intercettazione, bilancine elettroniche di precisione, flaconi di metadone, eccetera.

Nel corso di una perquisizione nell’appartamento di uno degli indagati, gli stessi militari del Norm di Pontedera con la collaborazione dei colleghi della stazione di Lari (PI) hanno arrestato nella flagranza di reato un 23enne di origini senegalesi che aveva la disponibilità di 25 dosi di cocaina, 3 pezzi di hashish e marijuana, oltre a sostanza da taglio e una bilancina di precisione.

L’uomo, estraneo e non indagato per i fatti emersi durante l’operazione “Black Mamba”, è stato arrestato nella flagranza del reato e trasferito nel carcere di Pisa. Nella mattina di oggi 25 Gennaio 2023 é stato giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Pisa che ha convalidato l’arresto, rinviato il giudizio a prossima udienza con rito abbreviato e, nel frattempo, disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma due volte alla settimana presso i Carabinieri competenti.