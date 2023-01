Spara al cognato, in carcere per tentato omicidio. Grave il ferito

Un altro fatto di violenza ad Arezzo, non tra vicini ma tra cognati. Ieri una guardia giurata di 41 anni, Francesco Colonna, ha sparato al cognato 46 enne Luca Valli, ferendolo gravemente all'addome. Adesso è indagato per tentato omicidio e si trova in carcere, mentre la vittima dell'agguato è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Arezzo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

La lite in via Benvenuti era partita quando la sorella era andata a trovare Colonna a casa. Dopo il diverbio la donna ha chiamato in soccorso il marito, dalla discussione tra i due uomini è partito in seguito lo sparo.

La squadra mobile è giunta sul posto assieme alla municipale per convincere il vigilante a placarsi e a consegnare l'arma, prima dell'arresto. Il nipote 21enne è finito anch'egli in pronto soccorso dopo aver rotto con un pugno la finestra, un gesto dettato dallo shock del momento.