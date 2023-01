Su il Sipario, ultimo spettacolo a Castelfiorentino con Hansel e Gretel

Ultimo spettacolo della rassegna “Su il Sipario!” al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. La conclusione Domenica 29 Gennaio alle ore 17,00 con “Hansel e Gretel”.

Iniziata nello scorso mese di Novembre, sta per volgere al termine, al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, la rassegna “Su il Sipario!”, che si rivolge alle famiglie e ai ragazzi. Anche quest’anno il pacchetto di spettacoli è stato ben accolto dal pubblico che ha risposto con favore a una delle proposte che il Teatro del Popolo di Castelfiorentino porta avanti da tempo con convinzione.

Domenica 29 Gennaio i Guardiani dell’Oca presentano “Hansel e Gretel”, una favola con attori e pupazzi, liberamente tratta dai Fratelli Grimm con Raffaella Mutani ed Ercole Di Francesco. Il testo e la regia sono di Zenone Benedetto.

Trama-Ancora un altro viaggio, avvincente, poetico e divertente, in un classico delle favole, e cioè la storia di due bambini che faranno di tutto per rendere la vita difficile ad una povera “vecchina”, assai carina, ospitale, a volte irriverente, ma molto divertente. Pancia mia fatti capanna mangiando torte con fragole e panna! Che la mia fame trovi sollievo col salame!! Liquirizie, caramelle, tanta frutta e ciambelle allieteranno il palato sopraffino e delicato! Ma perché la gente, dispettosa ed impertinente, grida a gran voce, e nessuno nega, che quella povera vecchina, in verità, è una brutta strega?!

Alla fine dello spettacolo ogni bambino riceverà un piccolo regalo per continuare a giocare, a sognare e a sorridere anche a casa.

HANSEL E GRETEL - DOMENICA 29 GENNAIO ORE 17,00 (Età: 3 - 10 anni)

Biglietto unico € 5,00 (ridotto Soci Coop € 4,50)

Abbonamento per 6 spettacoli in biglietteria al prezzo vantaggioso di € 20,00

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Giallo Mare Minimal Teatro

via P. Veronese, 10 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 81629 - email: info@giallomare.it

Teatro del Popolo

piazza Gramsci, 80 50051 Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it - email: info@teatrocastelfiorentino.it