Toscana Atletica Empoli in gara in tutta Italia: i risultati

Fine settimana ricchissimo di appuntamenti per la Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti quello del 21-22 Gennaio, con le atlete della società empolese impegnate in ben 7 manifestazioni diverse con bei risultati e belle prestazioni: Padova, Parma, Carrara, Ancona, Sinalunga, Lucca (salti) e Lucca (lanci).

Si parte con Sinalunga, dove si è tenuta la prima prova del CDS regionale di cross dove, in attesa della seconda prova, la Toscana Atletica Empoli è ai primissimi posti in tutte e tre le classifiche a squadre: prime le allieve, secondi le junior e quarte, a pari punti con la terza e a soli tre punti dalla seconda nelle promesse/senior.

A Parma nel meeting indoor assoluto, due atlete sul podio dei 60Hs assolute; prima Alessia Bilykbashi con 8.93 (8.89 in batteria), terza Tessa Macaluso con 9.09 (9.06 in batteria).

Nel doppio appuntamento lucchese di salti (indoor) e lanci meeting, vittoria nel salto in alto con 1,70 per Gaia Pianigiani e personale nel lungo di Clarissa Pacini con 5,17. Secondo posto con primato personale per Selene Marzotti nel lancio del martello Kg 4 con 40,40 e terzo posto nel lancio del giavellotto giovanile per Francesca Longo.

A Carrara nella quinta manifestazione regionale indoor da segnalare l’ottimo secondo posto individuale nei m 400 di Elettra Salvadori con un buon 1.02.11.

A Padova, nel meeting assoluto, si è cimentata nei m 800 e 1500 Stefania Dallasta con gli ottimi tempi, rispettivamente, di 2.15.59 e 4.47.42.

Ad Ancona primato personale per Camilla Sarti che con 7.65 nei 60m migliora il proprio personale di ben 12 centesimi.

Atlete empolesi che continuano a distinguersi anche all’estero con due grandi risultati da segnalare: Miriam Manar che ha corso in 400 in una gara indoor in Francia in 59.23 e addirittura da oltreoceano Matilde Carboncini ha corso i 60 Hs in 8.83

Fonte: Toscana Atletica Empoli