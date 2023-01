Un 50enne è stato trovato morto all'interno di un camion nell'area di servizio di Montepucliano Ovest, in direzione Roma. Il ritrovamento è avvenuto oggi, intorno alle ore 17. Sul posto è intervenuto il 118 dell'Asl Toscana sud est, con un'automedica da Nottola, una ambulanza della Misericordia di Montepulciano, oltre ai vigili del fuoco e la polizia. Al momento non sono chiare le cause della morte, né l'identità dell'uomo.