Violenza sessuale di gruppo nelle colline sopra Empoli, tre giovani alla sbarra

Devono rispondere di violenza sessuale di gruppo tre giovani residenti tra l'Empolese Valdelsa e la Zona del Cuoio. I fatti risalgono al maggio 2019, ma emersero solo in piena estate di quell'anno. Una ragazza poco più che ventenne venne caricata in auto dai tre amici dopo la Dama di Birra a Corniola (Empoli), poi portata nelle colline sopra la città e violentata, il tutto mentre veniva ripresa col cellulare.

Stando a Il Tirreno i tre - un 26enne, un 23enne e un 22enne - sono adesso alla sbarra. Il giudice ha detto no al patteggiamento: il tribunale ha rigettato per due volte una condanna concordata a due anni con un risarcimento alla vittima. Adesso rischiano una pena esemplare. Si tornerà in aula a maggio.