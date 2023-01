A Vinci in vigore i diritti di segreteria per pratiche Suap

Dal primo febbraio il Comune di Vinci si allinea agli altri Comuni dell'Empolese Valdelsa e inserisce i diritti di segreteria per le pratiche Suap, cioè quelle per le attività produttive. Il rilascio delle autorizzazioni costerà 40 euro, la Scia di inizio attività o subentro 20 euro mentre comunicazioni e vidimazioni dei registri 10 euro. Non sono dovuti importi per la cessazione di attività.

“Fino ad oggi eravamo l'unico Comune dell'Empolese Valdelsa a non avere i diritti di segreteria per le pratiche Suap – ha commentato l'assessore alle attività produttive Paolo Frese - A causa però degli ultimi anni molto complicati per il bilancio, tra la pandemia e il caro energia, abbiamo dovuto fare degli accorgimenti e inserire tariffe comunque basse, sempre con l'obiettivo di agevolare gli investimenti, indispensabili per la crescita del territorio”.

Fonte: Comune di Vinci