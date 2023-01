Alla Fucini tante novità per cominciare febbraio

Ultimi giorni di gennaio 2023 per le attività promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini in Sezione ragazzi e poi spazio al benvenuto mese di febbraio con tante novità.

Tra queste il laboratorio speciale dell’Ora del fare’ che si terrà al punto prestito della biblioteca al Centro Giovani Avane, in via Magolo, 32. Si confermano poi il gruppo delle sferruzzanti del lunedì, l’Ora del Racconto alle prese con il compleanno di babbo lupo, un altro laboratorio creativo su come realizzare delle bellissime maschere di Carnevale.

Inoltre, per il ciclo ‘Empoli che scrive’, lo scrittore Pietro Verzina sarà ospite alla Casa della Memoria, sabato 4 febbraio 2023, alle 18, per presentare i suoi ultimi due lavori letterari molto apprezzati dal pubblico e dalla critica: Studi su niente, Digressioni, Udine 2021 e Giardini cannibali, Ammodino (Tempesta editore), Trevignano Romano 2022. Dialogherà con l’autore, Fortuna Boccia.

PROGRAMMA - Lunedì 30 gennaio 2023, alle 15.30, “Sferruzza, Sferruzza” e le super creative sferruzzanti, nei locali della biblioteca. Tutto quello che c’è da sapere sull’universo ‘ferri e filo’. Per partecipare scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Martedì 31 gennaio, alle 17, l’Ora del Racconto. Il compleanno di Babbo Lupo Quale sarà il desiderio espresso da lupo per il suo compleanno? Scopriamolo con Antonella e i bellissimi albi illustrati della Sezione Ragazzi. (3-7 anni)

Giovedì 2 febbraio, alle 17, al punto prestito della biblioteca al Centro Giovani Avane, in via Magolo, 32, ecco l’Ora del Fare e i Disegni Magici. Cosa succede quando i pennarelli colorati incontrano la torcia del vostro smartphone? Correte a scoprirlo con la bibliotecaria Giulia.

(4-11 anni)

Sabato 4 febbraio, alle 17, l’Ora del Fare e le Maschere tra i libri.

Avete preparato il costume per Carnevale? Se ancora siete indecisi, niente paura, in biblioteca potrete realizzare una bellissima maschera personalizzata sotto la guida dell’artista e bibliotecaria Giulia. (4-10 anni)

Tutte le iniziative della sezione ragazzi sono su prenotazione da effettuare inviando una mail all’indirizzo: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it oppure contattando il numero telefonico 0571 757873.

L’allestimento della vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” resta sui temi della Memoria in occasione del 27 gennaio in cui viene celebrato il Giorno della Memoria. Al suo interno si possono vedere libri, film e documentari sull’argomento “per non dimenticare”. Quella della Sezione Ragazzi, intitolata “Il nostro scaffale blu”, è dedicata al laboratorio l’Ora del Fare ed è stata allestita dai ragazzi di Bimbimbiblio, i nostri bibliotecari in erba. Immancabile la selezione di dvd "Gli imperdibili", film da ragazzi ma non solo, da vedere in compagnia durante questo inverno!

TUTTI GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO - L’orario della Sezione ragazzi è da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 19, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Mentre per la Sezione generale della biblioteca, l’orario in vigore è da lunedì a venerdì dalle 9 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Ecco i ‘punti prestito’: “Ti presto" della biblioteca alla Casa della Memoria, apertura al pubblico tutti i lunedì e i mercoledì in orario 16-19; "Ti presto" al Centro Giovani Avane, aperto al pubblico martedì 9-12 e giovedì 16-19, infine, Bibliocoop al Centro*Empoli, via Raffaello Sanzio, apertura lunedì 9-12, mercoledì e venerdì 15 -19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa