Arte, prorogata la mostra 'Cerreto Medicea'

La mostra “Cerreto medicea” di Massimo Tosi, inaugurata a dicembre nella sale della Villa medicea di Cerreto Guidi, è stata prorogata fino al prossimo 28 febbraio. La decisione di spostare in avanti la conclusione, si spiega con il successo che sta incontrando la mostra organizzata in collaborazione con il Comune di Cerreto Guidi e inserita nel programma della recente Via dei Presepi.

Saranno ancora in esposizione per oltre un mese alcune tavole acquarellate che documentano la storia del territorio di Cerreto Guidi e dei suoi principali monumenti all'epoca di Cosimo I de Medici, nell'età del suo massimo splendore. Oltre alla rappresentazione della Villa di Cerreto, il visitatore potrà scoprire anche antichi edifici civili e religiosi sparsi nel territorio che ormai si sono trasformati nel tempo.

Inoltre alcuni acquarelli raffigurano vedute a volo d’uccello che descrivono centri urbani e intere vallate, sottolineando le emergenze architettoniche e le caratteristiche morfologiche del territorio. L’ingresso è gratuito, dal martedì alla domenica, negli orari di apertura della Villa (ore 9.00 - 10.00; 11.00 - 12.00; 15.00 - 16.00)​ con visite accompagnate a cura dello staff senza prenotazione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa