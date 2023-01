Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti ospita l’Olimpia Legnaia

Due overtime. Sono quelli che nel girone di andata servirono all’Abc Solettificio Manetti per espugnare il difficilissimo campo dell’Olimpia Legnaia al termine di una gara davvero infinita. Basti questo, dunque, a riassumere una sfida che si prospetta complicatissima. Domenica alle ore 18 i gialloblu tornano al PalaBetti per ospitare la formazione fiorentina nella gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno (arbitri Rossetti di Rosignano Marittimo, Nocchi di Vicopisano).

Una squadra, quella di coach Riccardo Zanardo, che si presenta come una delle formazioni più in forma del momento. Prima della sconfitta giunta per mano di Arezzo sette giorni fa, infatti, Legnaia viaggiava con un ruolino di marcia a dir poco invidiabile: sette vittorie nelle ultime otto gare disputate tra campionato e coppa, con quell’unica sconfitta maturata nella finale di Coppa Toscana per mano di Cecina, che soltanto in volata è riuscita ad avere la meglio e conquistare il trofeo Alfredo Piperno. Una squadra che, dopo un inizio di campionato tra alti e bassi, ha poi trovato la propria quadratura rientrando di diritto non soltanto in zona playoff ma anche in corsa per le primissime posizioni.

Un roster che trova la sua bandiera in capitan Daniele Del Secco, colonna portante a guidare un pacchetto lunghi nel quale spiccano i 213 cm del centro Eraldo Nikoci e le note doti dell’ala ucraina Vladyslav Radchenko, giunta in maglia Olimpia nel mese di dicembre dopo un inizio di stagione a Rapallo, sempre in C Gold, dove si era accasato dopo gli ultimi tre anni in serie B tra Bernareggio e Vigevano. Nel reparto esterni ormai collaudatissimi i confermati Daniel Catalano e Lorenzo Scampone, ai quali si affiancano Lorenzo Merlo in cabina di regia, ex Pino Dragons, e la guardia italo-greca Alessandro Sakellariou, ex Lamezia, arrivati la scorsa estate. A questi si aggiunge inoltre Lorenzo Cherubini, playmaker la scorsa stagione in forza a Synergy e poi Herons Montecatini, con trascorsi in serie B ad Avellino e Moncalieri, il cui rientro è atteso dopo lo stop per infortunio.

L’Abc di coach Walter Angiolini, dopo due turni lontano da casa, si appresta dunque a tornare davanti al proprio pubblico con la ferma volontà di confermare le ottime indicazioni emerse domenica scorsa a La Spezia e continuare a difendere il proprio fortino. Il tutto con la consapevolezza di avere di fronte un avversario ostico e in scia positiva, e con la necessità di continuare a fare quadrato intorno all’emergenza nel caso in cui la situazione infermeria dovesse, per l’ennesima volta, complicare il cammino gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa