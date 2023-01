BE.GO.TOUR al top per le vendite di biglietti alta velocità. A breve un sito e una nuova filiale

L'agenzia di viaggi BE.GO.TOUR di Castelfiorentino (Via della Costituente, 11) è stata riconosciuta da Italo Treno come Top Business Performer Italia per aver ottenuto i risultati ottenuti relativi alla vendita della biglietteria ferroviaria ad alta velocità su tutto il territorio nazionale.

L'importante riconoscimento arriva per l'agenzia della Valdelsa dopo anni di lavoro intenso da parte della titolare Tania Veracini e dei suoi collaboratori.

"Questo premio per noi è stato un enorme soddisfazione - ricorda Veracini -. Quel giorno a Bologna, erano presenti le più grandi agenzie del Centro-Nord Italia, dei colossi storici del settore e mai mi sarei aspettata di essere io a ricevere questo premio. Abbiamo creduto fortemente nella rivoluzione che avrebbe apportato l’alta velocità nel nostro paese, fin dai primi anni".

A dare ragione a BE.GO.TOUR sono i clienti dell'Empolese Valdelsa e della provincia fiorentina che si rivolgono all'agenzia per l'acquisto di biglietti. E non solo: il nome di BE.GO.TOUR è noto in tutta Italia con oltre 40 aziende sparse a Nord e a Sud che collaborano per promuovere i viaggi sull'Alta Velocità.

"Ormai il luogo comune sul risparmio di chi compra online da solo non corrisponde più alla realtà, con i nostri volumi di vendita riusciamo ad avere prezzi vantaggiosi che online sono introvabili - racconta ancora Veracini -. Da pochi mesi la nostra attività si è spinta anche oltre i confini nazionali, allacciando importanti collaborazioni con agenzie estere".

BE.GO.TOUR non si ferma qui e annuncia anche l'arrivo di un portale online per la vendita diretta dal nome TreniOnline che promette di essere al vertice tra i siti internet. Mentre per quanto riguarda la vendita fisica, a breve sarà inaugurata una filiale a Certaldo.

BE.GO.TOUR

Via della Costituente, 11 - 50051 Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571 631127 - Cell. 393 4081110

trenionline.eu

Email info@begotour.it - PEC tusbeco@pec.it