Mezzo kg di cocaina ingerita o nascosta nel retto, arrestato all'aeroporto

Si chiamano bodypackers o ovulatori, nascondono droga di valore ingoiando ovuli o inserendoli nel retto per passare i controlli all'aeroporto. Uno di questi, un italiano proveniente da un aereo diretto dalla Spagna, ha tentato di eludere i controlli della guardia di finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Vespucci di Firenze, ma è stato arrestato in flagranza di reato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Addosso aveva quasi mezzo chilo di cocaina.

Al controllo della dogana ha mostrato nervosismo così gli operatori hanno richiesto l'autorizzazione alla scansione ai raggi x all'ospedale di Careggi per verificare la presenza di ovuli nel corpo. E infatti alcuni ovuli termosaldati erano nascosti nel retto, altri invece, ben 28, sono stati ingeriti. Tutti gli ovuli, sottoposti a sequestro, sono risultati essere riempiti di cocaina, per un peso complessivo di 454 grammi.