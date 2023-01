Carnevale Pistoiese, dopo due anni i carri tornano a sfilare

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna il Carnevale Pistoiese con tre giornate di festa in piazza della Resistenza per il divertimento dei bambini e delle famiglie tra maschere e coriandoli. La prima sfilata dei carri è prevista domenica 5 febbraio, le date successive il 12 e 19 dello stesso mese con orario dalle 14.30 in poi. L'iniziativa è organizzata dal Comitato cittadino con la compartecipazione del Comune.

Saranno presenti carri allegorici - con nuove maschere - realizzati dai volontari dei quattro Rioni cittadini. I carri sfileranno lungo un tragitto per una parte previsto lungo la strada, che sarà chiusa per permettere la manifestazione, e una parte all'interno della piazza. Ogni giornata di festa sarà animata anche da banchi gastronomici, scuole di ballo del territorio che si esibiranno in due spazi allestiti sempre nell'area dei festeggiamenti, ma anche truccabimbi, pony e attrazioni per adulti e bambini.

L'ingresso al Carnevale è gratuito fino a 12 anni di età, per il biglietto è previsto un contributo di 5 euro. Al momento dell'acquisto del biglietto saranno consegnati buoni sconto validi nei supermercati Conad di Pistoia, Mister Wizard e Andreini Giocattoli.

Le prevendite dei biglietti di ingresso alla manifestazione carnascialesca inizieranno mercoledì 1° febbraio al Bar Nazionale in piazza Leonardo Da Vinci, Bar Crudelia in Via Borgognoni, al bar ristorante La Capannina a Bottegone e al bar la Tazza Rossa di via Carratica.

La festa mascherata è sostenuta da Conad, Brandini Auto, Mister Wizard, Il Taba in collaborazione con Fiat 500 club di Pistoia e si svolgerà anche grazie alla partecipazione di Vigili del Fuoco, Cisom Ordine di Malta, Associazione Radioemergenza e assistenza sanitaria Croce Verde oltre a numerosi volontari dei quattro rioni cittadini.

In caso di maltempo il corso sarà recuperato il 26 febbraio.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa