Castelfiorentino celebra Santa Verdiana, esposte le reliquie

Il 1 febbraio Castelfiorentino festeggia in modo solenne Santa Verdiana, patrono di Castelfiorentino. Una ricorrenza verso la quale la comunità castellana ha sempre manifestato un sentimento sincero di devozione, in grado di unire laici e cattolici nei valori comuni del rispetto, della tradizione spirituale e dell’identità stessa di un territorio.



Le celebrazioni religiose in onore della Santa – che di fatto hanno preso il via il 16 gennaio con i “doppi” (il suono delle campane che secondo tradizione avrebbero annunciato il “transito verso il cielo” di Verdiana) – inizieranno ufficialmente martedì pomeriggio (31 gennaio – ore 16.00) con l’apertura del Santuario e l’esposizione dell’urna della Santa, cui seguirà (ore 17.00) la celebrazione dei primi Vespri e l’esposizione delle Sacre reliquie. Alle 18.00 è prevista la Santa Messa.



Mercoledì 1 febbraio la festa inizierà di primo mattino con la tradizionale fiera patronale (piazza Kennedy e viale Potente) che si protrarrà per l’intera giornata. In contemporanea (ore 8.00) si svolgerà la Santa Messa nella Cellina, dove le visite e le preghiere sono ammesse senza limitazioni. Alle 10.30, nel Santuario di Santa Verdiana, è prevista la Santa Messa, che sarà presieduta da Don Leonardo Tarchi, responsabile del Centro Diocesano di Pastorale Giovanile. Alla celebrazione sarà presente, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, anche l’Assessore Simone Bruchi. Alle 12.00 di nuovo la Santa Messa e nel pomeriggio (15.30) una nuova celebrazione per i bambini e le famiglie. A seguire (ore 16.30) la processione per le vie del centro cittadino, che seguirà il consueto itinerario. Al termine della processione ci sarà la benedizione del paese. Alle 18.30 sono previsti i secondi Vespri alla Chiesa di San Lorenzo per concludere le celebrazioni al Santuario di Santa Verdiana con l’ultima Santa Messa delle ore 19.00.



Si ricorda che, in occasione della solennità di Santa Verdiana, l’urna della Santa viene esposta in fondo alla Chiesa, all’ingresso del Santuario, mentre le reliquie maggiori sono poste sull’altar maggiore. Le altre reliquie restano invece, in posizione visibile, nella Cappella delle Reliquie, dove però non sarà possibile entrare. All’ingresso, per chi lo desidera, vengono distribuite le boccette con l’acqua di Santa Verdiana e le immaginette della Santa. Il banchino con gli oggetti sacri è allestito invece nel Museo di Arte Sacra, al quale si accede dal porticato.



La scheda – I “doppi”. Le celebrazioni per la festa di Santa Verdiana sono sempre annunciate dai cosidetti “doppi”. Ma cosa sono, di preciso, i “doppi”? La spiegazione viene direttamente dal Proposto di Santa Verdiana, Don Alessandro Lombardi: “Quando Verdiana compì il suo transito da questa vita al Cielo, improvvisamente le campane della Pieve, da nessuno toccate, cominciarono a suonare a festa e un lattante, staccatosi dal seno materno, spiegò il motivo di questo avvenimento miracoloso che fece accorrere alla cellina tutto il paese. Da allora Castelfiorentino ripete il suono delle campane di tutte le chiese fin da quindici giorni prima della festa: i cosiddetti "doppi", che venivano accompagnati da una preghiera recitata in famiglia”

