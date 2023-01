Certaldo campione in Coppa Italia, le congratulazioni della Lega

Può gioire la realtà calcistica di Certaldo, con il trionfo della locale Società di calcio nel Torneo Coppa Italia Eccellenza Toscana. Un traguardo raggiunto in seguito a un percorso duro, che ha visto trionfare i "viola" su altre 33 squadre.

"Come Gruppo consiliare e movimento politico, sempre attento alle realtà sportive locali condividiamo assieme alla squadra e allo staff la gioia per il trofeo vinto" affermano i Consiglieri del Carroccio.

"Non possiamo che ringraziare tutti i componenti, nessuno escluso, per il lavoro svolto in questi anni, fatti di tanti sacrifici e altrettanta pianificazione. Negli ultimi anni abbiamo assistito a grandi conquiste, quali il titolo di Campione in Prima Categoria e in Promozione, così come a grandi cavalcate storiche, che hanno fatto registrare momenti di vera passione e gioia.

Con il successo in Coppa Italia Eccellenza Toscana il movimento calcistico di Certaldo conquista il più importante trofeo in 103 anni nella storia della società e lancia un chiaro segnale di esempio su come si pianifica e si gestisce una realtà importante come quella del calcio.

Chiederemo alla Amministrazione - concludono i Consiglieri - di invitare Dirigenti e squadra ad assistere al primo Consiglio comunale in vista, per ringraziarli pubblicamente e in una sede istituzionale, come è giusto e doveroso che sia".

Fonte: Lega Certaldo - Ufficio Stampa