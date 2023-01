In 3 irregolari al lavoro nella ditta di confezioni a Vinci

Sopralluoghi in due ditte da parte dei carabinieri forestali assieme al personale Asl Centro nei territori di Empoli e Vinci. In quest'ultimo controllo, in una ditta di confezioni in zona Sant'Ansano, è stato appurato che al lavoro vi erano 3 cinesi irregolari in Italia.

I tre sono stati denunciati per soggiorno illegale in Italia. Uno di loro era già stato sottoposto a fotosegnalamento nel commissariato di Empoli e aveva dichiarato una diversa data di nascita ed è scattata la denuncia per falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità.

Da verificare la posizione della titolare della ditta, per aver preso alle sue dipendenze stranieri senza permesso di soggiorno. Sono in corso ulteriori accertamenti per eventuali illeciti edilizi per cambio di destinazione d'uso. La Asl Toscana Centro ha accertato illeciti penali relativi alla sicurezza sul lavoro.