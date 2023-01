Concorso lirico "Claudio Desderi", da Arezzo vince la 18enne Elisabetta Ricci

Elisabetta Ricci, 18enne mezzosoprano di Arezzo, ha vinto la prima edizione del premio lirico "Claudio Desderi" che si è conclusa al Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno (PI) il 25 gennaio 2023. La giovanissima cantante – che studia al Conservatorio "Franci" di Siena sotto la guida di Laura Polverelli – ha conquistato sia il primo posto, sia il Premio speciale Claudio Desderi che le consentirà di debuttare nella stagione lirica di Italian Opera Florence.

Al secondo posto, il soprano Laura Andreini, che ha ottenuto anche il Premio discografico Movimento Classical.

Erano in tutto 63 i candidati provenienti da ogni parte del mondo per partecipare al nuovo concorso internazionale intitolato al grande baritono, ideato dal soprano Simonetta Pucci e realizzato dall’associazione Italian Opera Florence di David Boldrini, in collaborazione con il Comune di Santa Croce sull’Arno.

La giuria era composta da: Simonetta Pucci, presidente, David Boldrini, pianista e direttore d’orchestra; i soprani Susanna Rigacci e Maria Luigia Borsi, il regista Alberto Paloscia, il pianista Roberto Corlianò e il direttore d’orchestra Marco Severi.

Sono stati premiati inoltre: i soprani Silvia Porcellini, Premio IOF; Federica Cervasio, Premio Mozart Premio IOF; Federica Raja, Premio Donizetti; Nunzia Fazi, Premio Amici dell’Opera di Pistoia; Laura Stella, Premio IOF; i baritoni Omar Cepparolli, Premio Rossini; Lorenzo Liberali, Premio Amici dell’Opera di Pistoia; Zhanxiang Peng, Premio IOF; Akihiro Shiraishi, Premio IOF. In palio, premi in denaro, registrazioni discografiche e concerti per Italian Opera Florence e per gli Amici dell’Opera di Pistoia.

Barbara Desderi, figlia del Maestro, ha così commentato: "Purtroppo a causa dell'influenza non posso essere presente a questa bellissima serata. Mi avrebbe fatto molto piacere premiare a nome e nel ricordo di papà i vincitori del concorso a lui dedicato. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione e confido che la musica suonata e cantata in questi giorni al Teatro Verdi sia arrivata in qualche modo alle sue orecchie e lo abbia reso felice".

Fonte: Ufficio stampa