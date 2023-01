Consiglio comunale Empoli, si parla della rottamazione delle cartelle e del polo di atletica

Lunedì 30 gennaio 2023 si riunirà il Consiglio Comunale di Empoli, nell’aula al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta comincerà a partire dalle 18.30 con eventuale proseguimento alle 21. I lavori consiliari potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli- Fabricacomune e Movimento 5 Stelle su osservazioni a progetto Raddoppio Ferroviario Empoli - Granaiolo.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a T.P.L.

4.Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. esercizio della facoltà di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell’art. 1, comma 229, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.

5.Realizzazione del nuovo polo sportivo di atletica a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio a Empoli - primo stralcio. Variante al RU, mediante approvazione del progetto definitivo di cui all'art. 34 della LRT 65/2014 e dichiarazione di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Approvazione definitiva.

6.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.12 del 19/09/2022. Approvazione.

7.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.13 del 29/09/2022. Approvazione.

8.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.14 del 18/10/2022. Approvazione.

9.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.17 del 02.12.2022. Approvazione.

10.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.18 del 19.12.2022. Approvazione.

11.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle per annullamento e revoca deliberazione CC 93 del 18/10/2022 relativa alla “operazione Multiutility”.

12.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa a realizzazione di opere e manutenzioni nelle frazioni di Cortenuova e Tinaia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa