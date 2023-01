Difesa personale, corso gratuito a Castelfiorentino

Un corso completamente gratuito per imparare a difendersi, attraverso le strategie e i metodi più avanzati. E’ questa l’opportunità offerta dalla Polisportiva I’Giglio e dal Comune di Castelfiorentino, che a partire dalla prossima settimana organizzano presso la palestra comunale Roosevelt (viale Di Vittorio) la prima delle dodici lezioni che saranno tenute da Marco Pistolesi (esperto di autodifesa, maestro di Karate 6° dan).

La scadenza per iscriversi è domenica 29 gennaio e ci si iscrive direttamente alla sede della Polisportiva, viale Roosevelt 26 (presso Circolo Tennis). Tel. 0571.831966 – 339.7886531

Il primo incontro è previsto venerdì 3 febbraio (ore 20.00-21.30), e le lezioni successive si svolgeranno ogni venerdì allo stesso orario. Il corso, della durata di tre mesi (fino al 29 aprile) offre altresì l’opportunità di proseguire l’apprendimento attraverso i corsi standard di autodifesa.

“Durante il corso – spiega Marco Pistolesi – apprenderete le tecniche di autodifesa più efficaci contro aggressioni a mani nude, con arma bianca o da fuoco, ma anche come evitare che un furto o un litigio si trasformino in una tragedia. Inoltre, imparerete quale sia il linguaggio del corpo o le parole più idonee da usare durante una discussione, e come utilizzare oggetti di uso comune per difendervi”.

Si ricorda che per frequentare il corso è necessaria certificazione medica non agonistica, abbigliamento comodo, acqua, ciabatte (e il necessario per fare la doccia se interessati).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa