Il dottor Gianmarco Nieri diventa medico titolare a Castelfranco

Dal prossimo 31 gennaio, il dottor Gianmarco Nieri, medico di famiglia del Comune di Fucecchio, cesserà il suo incarico provvisorio e avvierà la sua attività ambulatoriale, dal 1 febbraio, come medico titolare nel Comune di Castelfranco di Sotto.

La normativa non prevede l’assegnazione automatica degli assistiti allo stesso medico di famiglia nel momento del suo passaggio da incarico temporaneo a quello a tempo indeterminato. Pertanto, i suoi assistiti dovranno provvedere comunque ad effettuare la scelta di un nuovo medico utilizzando una delle modalità previste.

Gli iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l'APP Smart SST.

In alternativa “il cambio medico” può essere effettuato inviando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra) compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo mail: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

La scelta del medico si può fare anche recandosi anche al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata. L'elenco dei PuntoSi è consultabile qui

Gli ex assistiti residenti nel comune di Fucecchio che lo vorranno mantenere, visto che prenderà la convenzione nel confinante comune di Castelfranco di Sotto, dovranno presentare l’accettazione scritta del medico come prevista dalla normativa per la scelta di un medico in un comune diverso da quello di residenza.

Fonte: Asl Toscana Centro