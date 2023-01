Empolese in lutto: è scomparsa Carla Castellani, figlia dell'indimenticato Carlo

In prossimità del Giorno della Memoria, quando Empoli, Montelupo e dintorni ricordano una delle figure più importanti dello sport toscano come Carlo Castellani, è arrivata una tragica notizia. Se ne è andata Carla Castellani, figlia del calciatore azzurro scomparso nel campo di concentramento di Gusen. A Castellani sono dedicati gli stadi di Empoli e Montelupo.

Anche lei cresciuta a Fibbiana, a due passi da Montelupo, Carla Castellani aveva superato gli ottanta anni. Anche lei, così come il fratello Franco, hanno portato in alto la memoria del padre nel corso della loro vita

Il 27 gennaio doveva tenersi una cerimonia al Castellani: Ussi doveva inaugurare una targa per l'ex attaccante ma la cerimonia è stata rimandata. Lo stesso Empoli ha diramato una nota: "Il Presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e AD Rebecca Corsi e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno a Franco e a tutta la famiglia Castellani in questo momento di grande dolore per la scomparsa della sorella Carla, figlia di Carlo, indimenticato calciatore azzurro e colui al quale è stato intitolato il nostor stadio. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra".