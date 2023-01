Furti e violenze tra Lucca e Garfagnana, espulso 25enne

Lo hanno arrestato per furto, si è fatto i mesi in carcere e, una volta libero, è tornato a rubare. Poi ancora una volta è stato arrestato, ma ha proseguito le sue attività criminose. Ora un 25enne di origini gambiane è stato espulso, la polizia ha disposto il rimpatrio. Dal 2021 a oggi ha commesso rapine e violenze a Lucca e in Garfagnana.

Tutto è partito a Natale 2021 con dei furti nei pressi del Duomo di Lucca: in quel caso ha aggredito minorenni sole in orario serale, rubando loro il cellulare. Dopo il carcere, è tornato a colpire tra Lucca e la Garfagnana. Ha commesso furti in pizzeria, in un negozio di parrucchieri e altro.

Nel dicembre del 2022 è stato denunciato per rapina impropria ai danni di un supermercato dove dopo aver preso merce e aver oltrepassato le casse senza pagare, aveva anche picchiato un addetto alla sicurezza. Nei primi giorni di gennaio, infine, a Barga è stato autore di un furto in un negozio di erboristeria.

Il 25 gennaio l'uomo è stato accompagnato in Gambia, dove è stato consegnato alle autorità locali e non potrà rientrare in Italia e nei paesi Schengen per 5 anni.