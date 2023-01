Furto in centro commerciale: arrestato 32enne a Lucca

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 32enne per furto aggravato. Gli operatori della Volante sono intervenuti in un noto esercizio commerciale a Santissima Annunziata, dove l’addetto alla vigilanza aveva bloccato un uomo che aveva trafugato alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 400 euro, A seguito della perquisizione sull’uomo, tra l’altro, gli operatori hanno rinvenuto anche 5 grammi di hashish nei calzini.

Ricostruiti i fatti, gli agenti hanno proceduto all'arresto per furto aggravato del 32enne e il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per lo straniero il divieto di dimora Lucca. Essendo l’uomo irregolare sul territorio nazionale, il Prefetto ha emesso il decreto di espulsione, a cui è seguito l’ordine del Questore di accompagnamento al CPR di Roma, che è stato eseguito dai poliziotti della Questura di Lucca