Giorno della Memoria, FdI-Centrodestra Empoli all'ex vetreria Taddei

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli ed il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, nella Giornata della Memoria sull’Olocausto nazista, perpetrato durante la II Guerra Mondiale, si sono recati questo pomeriggio presso il memoriale situato presso la ex vetreria Taddei ad Empoli.

Fratelli d’Italia Empoli ha ricordato questo tragico evento, depositando un mazzo di fiori, dove l’8 marzo 1944, ventotto operai della vetreria Taddei furono prelevati e deportati nei campi di sterminio nazisti, molti di loro non fecero più ritorno.

"Siamo fermamente convinti, in un momento storico nel quale gli orrori della guerra hanno fatto ritorno in Europa, con l’aggressione della Russia all’Ucraina, che si debbano ricordare, e non minimizzare, tutti gli olocausti perpetratisi nel Novecento e quelli che, purtroppo, si continuano a perpetrare anche oggi in molteplici parti del

mondo".

Fonte: Ufficio Stampa