Il classico della Traviata al Teatro di Castelfiorentino

La danza di “Traviata” nel programma della stagione di prosa al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Lo spettacolo è previsto Martedì 31 Gennaio alle ore 21,00.

Prosegue al Teatro del Popolo di Castelfiorentino la stagione di prosa organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Martedì 31 Gennaio alle ore 21,00, è in programma “Traviata”, una produzione della Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei.

Si tratta di una Traviata letta dal punto di vista di Violetta. Violetta al centro di una società maschilista espressa da un coro in nero. Violetta moltiplicata in tanti elementi femminili, in tanti spaccati di cuore. Violetta disprezzata, che anela, pur malata, pur cortigiana, a qualcosa di puro. Violetta contro cui si scagliano le regole borghesi espresse dal padre di Alfredo, Giorgio Germont, emblema di una società dalla morale malsana. Una società in cui per certi versi si rispecchia a distanza anche la nostra. Ed ecco Violetta in mezzo a altre Violette, gonna bianca, gonna della festa, gonna del libiam, ma anche del dolore, di un assolo danzato di schiena, in cui assolo significa solitudine, viaggio verso la morte, cammino verso il proprio funerale: e intanto ascoltiamo l’addio, del passato. Perché se nell’opera si ascolta Amami, Alfredo dopo l’incontro decisivo tra Violetta e il padre di Alfredo, nello spettacolo quest’invocazione è spostata al finale. Un urlo di disperazione, un grido di solitudine, in una Traviata molto femminile nella quale la partita non si gioca sulla decorazione, ma sull’esplodere di un’energia fisica di dolore, specchio dell’anima.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà Mercoledì 15 Febbraio con Enzo De Caro in un classico di Peppino De Filippo “Non è vero, ma ci credo”.

Martedì 31 Gennaio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

TRAVIATA

Coreografia, regia,scene, luci e costumi: Monica Casadei

Assistente alla coreografia: Elena Bertuzzi

Musiche: Giuseppe Verdi

Elaborazione musicale: Luca Vianini

Drammaturgia musicale: Alessandro Taverna

Produzione: Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 20

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 18 /ridotto € 16

Biglietto futuro under 35 € 8

Loggione € 8

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it





