Indotto Hitachi, fissata la data per il tavolo in Regione

E' aggiornato al 6 febbraio il tavolo regionale per discutere il trattamento dei lavoratori del cosiddetto 'incentrato' nello stabilimento Hitachi di Pistoia. L'incontro, che è stato spostato per consentire la partecipazione di tutte le sigle sindacali, servirà ad affrontare in Regione la questione che riguarda i dipendenti di aziende dell’indotto che lavorano nello stabilimento Hitachi e che costituiscono circa la metà della forza lavoro all’interno della fabbrica che produce treni.

All'ordine del giorno il trattamento economico, l'inquadramento e le tutele dei lavoratori 'esterni' rispetto al personale alle dirette dipendenze dell'azienda che, con importanti commesse e investimenti, è un caposaldo dell'attività industriale in Toscana.