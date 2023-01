Sangue freddo e tanta competenza. Così si è salvato un medico del 118, che la notte scorsa si è sentito male mentre era di turno nella sede della Pubblica assistenza di Livorno: l’uomo ha riconosciuto i sintomi dell’infarto e ha avvisato i colleghi , chiedendo di essere immediatamente trasferito in ospedale, dove la diagnosi è stata confermata. Al momento il medico è ricoverato in ospedale in condizioni serie ma stabili.