Medaglia d'onore a Ulisse Salvini, internato di Montespertoli

Oggi, in occasione della Giorno della Memoria, si è svolto in Prefettura una cerimonia per la consegna delle medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica. Il Prefetto di Firenze ha consegnato la medaglia d'onore a Ulisse Salvini, un “montespertolese di Poppiano” che fu internato nei campi di sterminio nazisti dopo l’armistizio del settembre ‘43.

La medaglia è stata consegnata alla figlia Giosetta che insieme al marito Alessandro ha raccolto tutta la storia di Ulisse in un libro e che merita di essere letto.

La memoria è per forza un fatto collettivo e un impegno da onorare ogni giorno.

L’atrocità dei campi di sterminio nazisti non ha probabilmente uguali nella storia e non dobbiamo permettere che le nuove generazioni non sappiano o non conoscano. Ricordare e conoscere sono due anticorpi affinché tutto ciò non accada mai più.

"È stato importante essere presente oggi alla consegna della medaglia d'onore del nostro concittadino Ulisse. Il valore del ricordo e della memoria sono fondamentali per preservare l'identità di tutti noi" dichiara il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

