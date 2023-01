Via Maremmana, marciapiede e ciclopista a Montelupo

Al via in questi giorni i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Maremmana, finanziati con fondi PNRR e da tempo nei programmi del Comune di Montelupo Fiorentino.

Da alcuni anni l’amministrazione comunale ha posto fra i suoi obiettivi quello della riqualificazione del tessuto urbano con il chiaro intento di rendere più vivibile e allo stesso tempo più sicuro l’intero abitato senza tralasciare le frazioni limitrofe.

Negli anni è stato avviato un processo di riqualificazione delle frazioni, esaminando le principali problematiche che caratterizzano le varie zone del territorio sotto il profilo della sicurezza stradale, con particolare attenzione alla moderazione della velocità e alla tutela dell’utenza debole, per risolvere le criticità esistenti.

In questo ambito si colloca il progetto relativo a via Maremmana e via Vinicola, di fatto porta di accesso alla città per coloro che escono dalla Firenze-Pisa-Livorno all'uscita di Montelupo, ma anche strada extraurbana costeggiata da abitazioni e dalle aziende della zona industriale di Castellucci.

L’obiettivo è quello realizzare un collegamento ciclo-pedonale che da via Vinicola arriva fino al sottopasso della FI-PI-LI con la messa in sicurezza di alcuni tratti privi di marciapiede.

Nello specifico i lavori riguardano:

- realizzazione di un collegamento pedociclabile lungo la via Maremmana tra il ponte della FIPILI e la via Vinicola, con implementazione della sicurezza stradale del tratto

- implementazione del sistema di illuminazione pubblica del percorso ciclo-pedonale per garantire la necessaria sicurezza.

- regimazione e la raccolta delle acque meteoriche;

- intervento sul rio dei Bottini, che scende da Bobolino, atto a risolvere le criticità idrauliche legate al sottoattraversamento della strada. Lavoro che, insieme all’intervento in corso di realizzazione più a valle su diga e rio di Sammontana, migliorerà in maniera fondamentale la sicurezza idraulica di tutta il sottopoggio.

"Un ennesimo intervento di sicurezza a 360 gradi, stradale e idraulica, progettato dopo aver ascoltato e verificato problematiche segnalate dai nostri cittadini. Spesso vedevamo i residenti di quell’area venire verso il centro urbano a piedi o in bicicletta stando sulla carreggiata della via Maremmana, dove i veicoli sfrecciano veloci. Così abbiamo deciso di intervenire, per garantire loro il diritto di muoversi in sicurezza, e diminuire il rischio di sinistri per l’utenza debole. Il collegamento pedociclabile è stato progettato al di fuori dalla sede stradale, nella parte ora occupata dalla banchina e da un terrapieno, riducendo così le interferenza col traffico veicolare", afferma l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa