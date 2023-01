Niente stralcio delle cartelle a Vinci: valgono 250mila euro

“L’amministrazione comunale di Vinci ha deciso di non aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, prevista dal Governo attraverso la legge di Bilancio”. Lo rendono noto il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e l’assessore comunale alle Politiche fiscali Paolo Frese.

Per renderla esecutiva, tale scelta dovrà essere approvata entro il 31 gennaio in Consiglio comunale una delibera che dispone la non applicazione della rottamazione delle cartelle fino a mille euro.

"Per lo più - spiegano Torchia e Frese - si tratta di multe non pagate tra il 2000 e il 2015 per un totale di 250mila euro. Se come Comune avessimo aderito, non si sarebbe cancellata la somma dovuta ma soltanto gli oneri accessori derivanti da interessi di mora maturati. Il provvedimento va nella direzione di disincentivare l’infedeltà fiscale, non cancellando, a chi non ha pagato, i costi che la pubblica amministrazione sostiene per il recupero delle somme".

"Abbiamo fatto una scelta, che sottoporremo alla volontà del Consiglio comunale, per evidenziare un principio di equità: tributi e sanzioni vanno pagati perché finanziano i servizi che l’amministrazione assicura all’intera comunità. Inoltre - continuano sindaco e assessore - stralciare queste somme significa mettere sullo stesso piano coloro che adempiono ai propri doveri, pagando integralmente e puntualmente imposte, tasse, tariffe e multe, con chi, al contrario, ha preferito fregarsene per anni".

"Lo stralcio che noi rifiutiamo, oltretutto, è parziale - concludono Torchia e Frese-. L’annullamento automatico riguarda solo la parte degli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, sanzioni e interessi di mora. Inoltre, questo automatismo, di fatto inconsapevole, non creerebbe alcun aggravio al contribuente. Il cittadino interessato potrà infatti ottenere il medesimo risultato grazie alla possibilità, data dalla legge di Bilancio, di presentare un’istanza di annullamento della cartella esattoriale, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione, beneficiando di un periodo anche più ampio dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa