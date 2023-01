Nuova sfida per la Kemas Lamipel, al Pala Parenti arriva Brescia

L’insolito orario delle 19 caratterizzerà la sfida tra Kemas Lamipel S. Croce e Consoli Mc Donald’s Brescia, in programma domenica pomeriggio al Pala Parenti. Sfida che lo scorso anno si ripropose nella post-season, con i quarti di finale play-off. La gara di andata, che rimane l’ultimo precedente giocato a S. Croce tra le due squadre, terminò 3-0 per i padroni di casa, spinti da un pubblico eccezionale. Nella presente stagione, invece, è in vantaggio 1-0 Brescia: quella giocata al Pala S. Filippo nel girone di andata rimane una delle più deludenti prestazioni della Kemas Lamipel 2022-23. Che finì per perdere 3-1 pur sfiorando la vittoria in un quarto set ben interpretato. La squadra di Zambonardi si presentò con Andrea Galliani opposto in sostituzione dell’infortunato Bisi. Nelle ultime settimane i “tucani” hanno optato per un nuovo attaccante fuori mano ed è arrivato lo slovacco Jacub Petras, fratello dello schiacciatore di posto quattro, Michal, in forza alla Tinet Prata di Pordenone. Petras (detto “Petry”) ha già destato un’ottima impressione nelle prime uscite e sarà sicuramente uno dei terminali offensivi da marcare con più attenzione. Nel mercato invernale è approdato alla corte di Zambonardi anche il centrale sloveno Dane Mijatovic, un ritorno, al posto di Luisetto, trasferito a Macerata. Negli ultimi due incontri Brescia ha ceduto a Vibo Valentia e in casa con Castellana Grotte: l’ultima vittoria è datata 7 gennaio, in casa contro Porto Viro (3-1). La classifica parla di undicesimo posto, con 23 punti, - 7 della Kemas Lamipel. Una S. Croce che ha conservato il terzo posto, assai importante nel ranking play-off, nonostante la battuta d’arresto subita sette giorni fa a Prata di Pordenone (3-0). I biancorossi, al di là dei meriti avversari, questa volta particolarmente evidenti, dovranno lavorare per migliorare il proprio rendimento in trasferta; in casa la squadra di Mastrangelo ha perso una sola volta (sempre contro Prata ndr) e cercherà di sfruttare l’importante occasione di questo week end per accellerare ancora e avvicinare le due battistrada, lasciando a debita distanza le inseguitrici.

SESTETTI: S. Croce nell’ultima gara disputata è scesa in campo con Coscione e Motzo in diagonale, Maiocchi e Colli coppia di schiacciatori, Truocchio e Vigil Gonzalez in zona tre, Morgese libero. Il ballottaggio “caldo” rimane quello di Hanzic, sempre pronto ad occupare uno dei due posti da martello ricettore, con Compagnoni pronto al servizio ma anche per rotazioni d’attacco, naturalmente al centro. Curiosità per l’eventuale riproposizione di Loreti nel ruolo di “giocatore”, pronto a dar manforte in ricezione, con Gabriellini schierato da secondo libero. Brescia, al S. Filippo con Castellana Grotte, si è presentata con Tiberti in regia, Petras opposto (24 punti a tabellino), coppia di posti quattro Galliani e Gavilan Abrahan, con Loglisci valida alternativa, in campo nel secondo e terzo set. Al centro i “soliti” Esposito e Candeli, libero Franzoni.

ARBITRI: arbitreranno Lorenzo Mattei e Marco Turtù.

ROSTER:

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez Edwin S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Coscione Manuel P, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

CONSOLI MC DONALD’S BRESCIA: 1 Rizzetti Francesco L, 2 Petras Jacub O, 3 Gatto Riccardo S, 4 Loglisci Gianluca S, 5 Tiberti Simone P, 6 Giani Lorenzo P, 7 Sarzi Sartori Tommaso C, 8 Braghini Mattia S, 9 Bisi Fabio O, 10 Franzoni Andrea L, 11 Galliani Andrea S, 12 Candeli Nicola C, 13 Ghirardi Pietro P, 14 Esposito Davide C, 15 Mijatovic Dane C, 16 Togni Gianluca S, 17 Gavilan Abrahan Alfonso, 18 Bettinzoli Andrea S, 18 Scarpellini Alessandro C.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa