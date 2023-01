Nuovo arresto alle Cascine, in manette uno spacciatore

Ancora uno spacciatore arrestato dalla Polizia Municipale. È successo mercoledì pomeriggio nel Parco delle Cascine. Gli agenti del Reparto Anti degrado in servizio nella zona della fermata della tramvia hanno assistito in diretta allo scambio denaro/sostanza tra due giovani. Alcuni hanno seguito e fermato il cliente, un 29enne residente in un comune della provincia, che ha confermato l’acquisto del crack (0,27 grammi in cambio di 10 euro). Nel frattempo l’agente rimasto sul posto ha tenuto d’occhio lo spacciatore fino al ritorno dei colleghi e a questo punto sono scattati i controlli nei confronti del pusher. Alla richiesta dei documenti questi ha mostrato agli agenti la denuncia di smarrimento del permesso di soggiorno. Nella perquisizione sono state trovate ulteriori quantità di sostanze stupefacenti (circa 4 grammi tra hashish e crack) e diverse banconote di vario taglio per complessivi 260 euro. Droga e denaro sono stati sequestrati. Sottoposto a fotosegnalamento, è risultato che si tratta di un cittadino senegalese del 1991. Per lui è scattato l’arresto che è stato convalidato questa mattina dall’udienza per direttissima con obbligo di firma.