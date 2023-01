Due alberi per sostituire le piante morte in piazza della Vittoria a Empoli

Due nuovi alberi in piazza della Vittoria. Nella mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023, è stata eseguita la messa a dimora delle piante, a seguito dell'abbattimento di due alberi 'morti' e non più recuperabili, avvenuto nel mese di dicembre 2022. Le piante abbattute, un cedro dell'Atlante e un leccio, si trovavano all'interno dell'aiuola 'lato' via Curtatone e Montanara e lì sono state collocate le nuove, delle stesse specie.

L'assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, e la dirigente del Settore Ambiente e territorio, Roberta Scardigli, avevano preso l'impegno di sostituire gli alberi abbattuti con nuove piante, individuate per dimensioni e tipologia con la consulenza di esperti agronomi, nel corso di una seduta della commissione Ambiente e territorio. L'intervento era stato inizialmente previsto nel mese di febbraio 2023 ed è stato quindi eseguito in anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale.

"Questo intervento di sostituzione degli alberi abbattuti a dicembre, realizzato con alcuni giorni di anticipo rispetto all'ipotesi iniziale che parlava di febbraio - sottolinea l'assessore Marconcini - conferma la volontà dell'amministrazione comunale di difendere il patrimonio arboreo esistente in città, oltre che di incrementarlo. Accanto a progetti che prevedono ulteriori piantumazioni, vogliamo tenere fede al principio secondo il quale ogni albero abbattuto deve essere sostituito. Nessun abbattimento viene compiuto a cuor leggero: anche in questo caso le piante tagliate erano 'morte' e non più recuperabili come emerso da sopralluoghi e valutazioni tecniche. La tutela del verde è una delle priorità dell'amministrazione, è un'azione fondamentale per garantire una miglior qualità della vita alla comunità".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa