Rifiuti con chiavetta elettronica a Scandicci, Alia incontra i cittadini

Al via lunedì prossimo, 30 gennaio, la contattazione di Alia Servizi Ambientali SpA nel comune di Scandicci per proseguire la trasformazione del sistema di raccolta che prevede la chiusura dei contenitori stradali di carta e cartone, organico e imballaggi in plastica/tetrapak/alluminio/polistirolo.

Sono coinvolte in questa fase del progetto circa 4.300 utenze, domestiche e non domestiche, residenti nelle aree di Le Bagnese e San Giusto che riceveranno al proprio domicilio la chiavetta elettronica e il materiale informativo relativo al progetto.

La trasformazione della raccolta rifiuti sul territorio, infatti, porterà al conferimento “controllato” di tutte le tipologie di rifiuti, eccetto il vetro, che rimane a campana stradale aperta.

Per illustrare ai cittadini le novità introdotte dal progetto, referenti di Alia e dell’Amministrazione comunale saranno a disposizione per rispondere ad ogni dubbio e necessità sulla trasformazione del servizio in occasione delle due assemblee pubbliche in presenza organizzate per il prossimo 9 febbraio: alle ore 18.00 presso il Circolo Arci Le Bagnese - Via delle Bagnese 22/c; alle 21.00, invece, presso il Circolo Arci San Giusto - Via Ponte a Greve 1.

Alia ricorda agli utenti che il numero di conferimenti con chiavetta è illimitato e non comporta un aumento dei costi né aggravi nella tariffa; al contempo sono previste da normativa nazionale sanzioni per coloro che abbandonano rifiuti fuori dalle postazioni o in qualunque altro luogo.

Coloro che fossero ancora sprovvisti di chiavetta elettronica (non ha alcun costo ed il suo utilizzo non comporta aggravi in tariffa) e non sono stati trovati al proprio domicilio possono ritirarla recandosi agli InfoPoint che seguono:

Martedì, Mercato Le Bagnese Piazza Cannicci 8.00 - 12.00

Mercoledì, Mercato San Giusto Piazza Don Bosco 8.00 - 12.00

Giovedì, Circolo Arci san Giusto Via Ponte a Greve 11 14.00 - 18.00

Sabato, Farmacia Le Bagnese Largo Macchiaioli 9.00 - 13.00

Per maggiori informazioni, il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.