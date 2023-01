Rinnovato il Certificato di Aeroporto di Pisa

Toscana Aeroporti ha ottenuto da Enac - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - il rinnovo del Certificato di Aeroporto che ha validità per i prossimi tre anni.

Contestualmente, è stata rinnovata l’autorizzazione all’utilizzo della pista secondaria, identificata come RWY 04L-22R. Questo garantirà una maggiore flessibilità operativa, a vantaggio dell’intero sistema aeroportuale toscano e dei suoi clienti, al fine di sostenere una stagione che si preannuncia di piena operatività dopo la fine del periodo pandemico.

Anche i risultati raggiunti in chiusura dell’anno 2022, infatti, dimostrano una ripresa del traffico aereo nazionale e internazionale. Nel 2022 Toscana Aeroporti ha trasportato 6.722.846 passeggeri, in crescita del 137% sul 2021. A Pisa, in particolare, sono stati 4.493.847 i passeggeri transitati con un aumento del 124,8% rispetto al 2021 e un recupero dell’83,4% sull’anno pre-Covid del 2019.