Use Gross, sfida in salita contro Fiorenzuola

Un’altra montagna altissima da scalare per l’Use Computer Gross. Domenica alle 18, la squadra di coach Valentino è infatti impegnata sul campo di Fiorenzuola (palla a due ore 18, arbitri Occhiuzzi di Trieste e Bragagnolo di Codroipo), una delle squadre più in forma del momento e da sempre nel lotto delle migliori. “Domenica affrontiamo una delle squadre forse più in fiducia dell'ultimo periodo – spiega coach Luca Valentino - nelle ultime nove gare Fiorenzuola ha perso solo con Fabriano e Rieti proprio nell'ultima giornata dove, giocando in sei vista l'assenza di tre giocatori del quintetto, ha ceduto solo al supplementare perdendo di 4 punti con un Giorgi strepitoso da 44 punti. È una squadra che produce quasi 82 punti di media a partita, tanti dei quali derivanti da un'ottima qualità in transizione offensiva. Il suo quintetto offre svariate soluzioni in attacco e grande fisicità difensiva con Giacché playmaker e poi Casagrande e Magrini esterni. Rimbalzi e pericolosità dentro l'area e dal perimetro arrivano da Giorgi e Preti che chiudono l'ipotetico quintetto. Dalla panchina, oltre a Ricci, escono Caverni e Pederzini che possono dare altre soluzioni e qualità a livello di playmaking”. “Sarà una sfida molto ambiziosa – chiude - dove cercheremo di limitare i nostri avversari a livello offensivo e colmare di squadra l'enorme gap fisico per uscirne ancora più uniti e sicuri della nostra strada”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Use Basket Empoli