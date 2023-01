Viabilità Certaldo, FdI: "Eravamo in piazza, questione rimandata al prossimo sindaco"

Sabato scorso alla manifestazione a Certaldo contro le modifiche alla viabilità cittadina Fratelli d’Italia c’era, non c’erano solo ex consiglieri comunali. FdI c’era, e rivendica la stessa identità di vedute del comitato cittadino ma non ce ne vogliano i componenti dello stesso se, sulla scorta di esperienze passate e un po’ di pragmatismo, non riusciamo a gioire più di tanto del solo rinvio della realizzazione della modifica alla viabilità e di un impegno diverso sulle modalità di partecipazione da parte di Sindaco e Giunta. Il problema viabilità è ancora dirimente e attuale e il proseguo di certe intenzioni è, per quanto appreso dalle dichiarazioni stampa del primo cittadino, solo rimandato al prossimo Sindaco PD.

“Il “NO all’inevitabile disagio a cui porterà la nuova viabilità fa parte della storia locale di chi oggi rappresenta il movimento e che per diverse legislature, con Campinoti prima e Cucini poi, si è oltremodo impegnato dai banchi dell’opposizione con una obiezione forte e costruttiva e addirittura propositiva” dichiara Claudio Gemelli coordinatore provinciale FdI.

“La manifestazione a nostro avviso è il chiaro fallimento della tanto decantata “partecipazione” di passate e correnti amministrazioni targate PD. Per dirlo in una battuta, oltre le belle slide ci sono le persone” chiosa Federico Pavese, coordinatore FdI zona Empolese.

“A differenza del PD la nostra modalità di partecipazione non è autoreferenziale, si è sempre basata più sull’ascolto delle persone anziché su proclami o fiumi di inchiostro regalati alla stampa. Oggi possiamo dire che tante persone hanno dimostrato chiaramente di essere arrivate alle nostre stesse conclusioni su un tema dirimente per tutta la comunità che dal 2012 ad oggi, ogni “tre per due”, ha subito l’impatto illogico di una strada chiusa che doveva diventare il “salotto buono” e si è trasformata in tutt’altro, una deviazione oggi e l’altra domani, le famose “gincane” etc.. il tutto per una visione futura “meravigliosa” che alla fine dei salmi pare sia conosciuta solo, o quasi, da chi frequenta da decenni “la stanza dei bottoni”. Così Lucia Masini, referente locale, nonché responsabile per Fratelli d’Italia Valdelsa.

“Il circolo locale di FdI ha appoggiato quindi fin da subito i contenuti e le iniziative del comitato spontaneo. Non poteva essere diversamente - dichiara Masini - abbiamo con coerenza aderito convintamente perché già da anni eravamo arrivati alle stesse valutazioni e conclusioni del nuovo comitato cittadino. Per contenuti e qualità dei progetti per la viabilità e non solo. Molte sono le nostre perplessità e obiezioni sulla viabilità ma anche su altre opere pubbliche che intende realizzare l’amministrazione con il PNRR. Non abbiamo al momento consiglieri eletti nell’assemblea cittadina pertanto il nostro campo di azione a livello amministrativo è limitato. Ciononostante, troveremo il modo di dare anche su altri temi il nostro apporto, anche se questo dovesse comportare fare chilometri e arrivare ad interessare qualche Ministero”.

“Per chiudere con un po’ di sana ironia - conclude Gemelli - osiamo dire che con la modifica alla viabilità in questione il PD Certaldese voleva, come da decenni, far “svoltare” un paese intero solo a sinistra invece, dovrà attendere le prossime elezioni amministrative alle quali di certo non transiterà in ZTL e in solitaria.”

Fonte: Fdi Empolese Valdelsa