Violenza sessuale sulla figlia minore, dopo anni lei scappa e lo fa arrestare

Un altro caso di violenza sessuale ai danni di una minore, in questo caso la figlia 19enne. Un indiano 50enne, da 27 in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Firenze per violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne.

È stata la giovane a sporgere denuncia e i carabinieri, su indagine diretta dalla procura, ha raccolto molti elementi in merito alle violenze consumatesi sempre all’interno delle mura domestiche.

Non appena la giovane ha raggiunto la maggiore età ha deciso di scappare di casa e dopo anni di soprusi ha scelto di denunciare gli abusi sessuali iniziati quando ancora non aveva compiuto 14 anni.

Sembrerebbe infatti che l’uomo, inizialmente in maniera subdola e poi con sempre maggiore insistenza e violenza, avrebbe più volte costretto la figlia minore a subire atti sessuali all’interno della loro abitazione.

Dopo un ultimo tentativo di violenza sessuale, avvenuto alla fine dell’anno 2022, quando la ragazza aveva da poco fatto rientro a casa da un periodo che aveva trascorso altrove a seguito della fuga, la giovane ha scelto il definitivo allontanamento, inserendosi in una casa protetta per persone vittime d'abuso.

L’uomo, incensurato, ora si trova nel carcere di Sollicciano.