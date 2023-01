Wiki Loves Monuments, San Miniato sul podio nazionale

Si è svolto a settembre come ogni anno anche in Toscana “Wiki Loves Monuments” (WLM), evento organizzato dai volontari wikimediani

Il gradino più alto del podio 2022 regionale è stato conquistato da Andrea Abbrescia con una foto panoramica di Firenze. Seguono Pescia al secondo posto con una foto di Marco Pardi, Massa e Forte dei Marmi ex aequo al terzo. Al quarto, Pescia e Sansepolcro. Luigi Rossini ha raggiunto invece la top 10 del parallelo concorso nazionale, con una foto di San Miniato (in terza posizione).

La premiazione si terrà a Montespertoli.

Podio regionale 2022

1. Firenze - Panoramica – Nicola Abbrescia

2. Pescia – Panorama di Vellano – Marco Pardi

3 ex aequo. Forte dei Marmi – Controvento - Cristina Maioglio

3 ex aequo. Massa – Le Vele – Walter Sgadò

4 ex aequo. Sansepolcro - Chiostro del Palazzo delle Laudi - Thomas Kroeckertskothen

4 ex aequo. Pescia - Duomo – Francesco Bini

Nel complesso la provincia di Pistoia rimane quella dove il concorso è maggiormente radicato in

regione, e mantiene la sua presenza sul podio.