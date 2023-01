Al Palazzo Ghibellino mostra del pittore Maurizio Zani

Si inaugura oggi gennaio al Circolo Arti Figurative del Palazzo Ghibellino, in piazza Farinata in Empoli, la mostra del pittore Maurizio Zani dal titolo “percorsi” a cura di Filippo Lotti.

La mostra che rimarrà aperta fino al 5 febbraio dal giovedì alla domenica, merita di essere vista per la bellezza dei quadri esposti, tutti su superfici di vaste dimensioni dove il colore e la compiaciuta gestualità con cui è steso ci immergono in una dimensione naturale di fogliami e di magiche fioriture che il nostro occhio ricostruisce da una equilibrata e gioiosa astrazione.

Zani è originario di Ponte a Egola ove lavora in un grande studio; ma la sua vita è avventurosa e movimentata. Diplomato all’Istituto d’Arte di Porta Romana a Firenze, dimostra una padronanza assoluta della tecnica che lo ha reso abile a riprodurre anche i grandi capolavori di Caravaggio fino a proseguire la ricerca sull’emergere dai fondi neri di particolari naturalistici che si imbevono della sua stessa luce salvifica. Ascendenze ancora dei Fauves nella sua pittura; ma ciò che colpisce è il piacere fisico del fare, il gesto largo che sgrana e sfuma allorché si stacca dalla tela per poi tornarvi per seminarvi tocchi che divengono campanule, soffioni, petali.

Una lunga militanza in Oriente la sua, soprattutto in Cina, che ha caricato la stesura dei colori dell’eleganza calligrafica di quel mondo sognante e spirituale, dove il dipingere è una sorta di esercizio d’ascesi, di gesti ripetuti ogni volta cercando in ciascuno l’energia propizia sia verso l’equilibrio, sia verso la fusione col Tutto.

“È la sensazione del momento – così lo presenta la storica dell’Arte Elisabetta Leporelli nella brochure - che prende forma, una realtà che non è più rappresentazione, quanto impressione, vortice di colore, vero protagonista indipendentemente dal soggetto, che travalica i confini del contorno in una esplosione di contrasti. … è dal gesto, mai casuale, che nasce l’opera in un incessante gioco dio luce e ombra”.

Fonte: Ufficio Stampa