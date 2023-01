Aou Senese, riassetto organizzativo per la cardiochirurgia

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, al fine di rassicurare cittadini, sindacati, comitato di partecipazione ed esponenti politici che hanno espresso preoccupazione sugli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 11507/2022, precisa quanto segue in merito a cosa è successo e alle azioni intraprese.

Gli effetti della sentenza sono due: l’attribuzione della direzione di una struttura di cardiochirurgia al professore ordinario convenzionato ricorrente; l’annullamento di una serie di atti e, in particolare, l’annullamento dell’istituzione, nel 2016, dell’unità operativa complessa (UOC) di Cardiochirurgia ospedaliera e l’annullamento del concorso per la direzione di questa struttura e della nomina a direttore della stessa.

Tra il 26 e il 27 gennaio , l’Aou Senese ha quindi assunto gli atti necessari per dare seguito alla sentenza con due finalità: applicare la sentenza e preservare la qualità della cardiochirurgia tutta dell’Aou Senese.

Prima di assumere gli atti, la direzione aziendale ha effettuato gli opportuni confronti istituzionali: il 18 gennaio ha portato in commissione Paritetica la proposta di riassetto organizzativo che è stata condivisa con l’Università di Siena; il 24 gennaio ha illustrato a tutti i cardiochirurghi le soluzioni individuate, dando loro l’opportunità di esprimere le proprie considerazioni; il 25 gennaio ha illustrato le soluzioni individuate nel tavolo sindacale della dirigenza e del comparto.

Gli atti conseguentemente assunti prevedono l’attivazione di due unità operative complesse: l’UOC “Chirurgia del Cuore e dei Grossi Vasi”, a direzione universitaria, e l’UOC “Terapia chirurgica dell’insufficienza cardiaca e del Trapianto di cuore”, a direzione ospedaliera, così da dare pari rilevanza alle due componenti della cardiochirurgia dell’Azienda, sia quella ospedaliera che quella universitaria. Della UOC universitaria, per effetto della sentenza, sarà direttore il professore ordinario convenzionato; per la struttura ospedaliera è stato nominato un direttore ad interim, in attesa che si espleti il concorso da direttore di struttura.

Il dottor Gianfranco Montesi, per effetto della sentenza, non è più direttore della struttura cardiochirurgica ospedaliera ma rimarrà a lavoro all’Aou Senese e darà continuità alle attività di cardiochirurgia eccellentemente svolte sino ad ora. La Direzione Aziendale ringrazia il dottor Montesi per aver deciso di rimanere a Siena, nell’interesse dei pazienti e per senso di appartenenza all’Azienda.

La direzione aziendale garantirà pieno supporto alle due strutture nei prossimi mesi affinché il riassetto organizzativo possa costituire occasione di ulteriore crescita della cardiochirurgia e le due strutture, ospedaliera e universitaria, possano lavorare in maniera coordinata e integrata.

Fonte: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Ufficio Stampa